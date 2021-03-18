النائب العام يشيد بمضامين الأمر الملكي المقرر للعقوبات الناشئة عن جريمة تسهيل دخول المتسللين للمملكة

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الجانب العدلي الجنائي يحظى بإصلاحات كبيرة وتطوير رفيع في الشأن التشريعي والتنظيمي

‏أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بصدور الأمر الملكي القاضي بفرض عقوبات مشددة بحق كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو ينقله داخلها أو يوفر له المأوى أو المساعدة أو الخدمة، رافعاً شكره وامتنانه للقيادة الرشيده بتتويج منظومة التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية بالأمر الملكي الكريم الذي يجسد اهتمام القيادة الرشيدة في تحصين المجتمع من آفات الجريمة ومصادرها.

وأكد المعجب أن جرائم التسلل هي ‏جرائم منظمة وعابرة للحدود تديرها شبكات وأيدٍ عابثة، وأن مخاطرها جسيمة تنعكس على الجانب الأمني والصحي والاجتماعي والاقتصادي وتفوت على المجتمع مصالح عظيمة.

ونوه إلى أن الجانب العدلي الجنائي يحظى بإصلاحات كبيرة وتطوير رفيع في الشأن التشريعي والتنظيمي من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بما يشكل ضمانة للأمن والاستقرار المجتمعي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير أرقى مستويات المعيشة للمواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المبارك، في ظل مجتمع آمن ومستقر‏.

وأضاف المعجب أن صدور الأمر الملكي الكريم في هذا الصدد بمثابة تجفيف لمنابع جرائم التسلل إلى الحدود واستئصال لها من جذورها، فلا تسلل بلا تسهيل ومساعدة وتقديم خدمة، واعتبار هذه الأفعال الآثمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

وأهاب النائب العام بالجميع إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة للإعفاء من العقوبات الواردة في الأحكام النظامية ذوات الصلة بالمبادرة إلى التقدم لوزارة الداخلية بالمعلومات التي تفيد في القبض على المتسللين خلال المهلة الممنوحة.

واختتم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب تصريحه، سائلاً الله تعالى مزيداً من العون والتوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي‏ عهده الأمين، وأن يديم على وطننا المبارك نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتطور والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب