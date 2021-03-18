المسند عن أجواء 5 أيام قادمة: لا يلوح في الأفق أي حالة مناخية معتبرة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لا يلوح في الأفق خلال 5 أيام قادمة أي حالة مناخية معتبرة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: #الشرقية تتعرض لموجة #حر مبكرة ومؤقتة قادمة من صحراء #الربع_الخالي اليوم الخميس، ومتوقع أن تلامس درجة الحرارة الكبرى 40 درجة مئوية.
وتابع: يوم غد الجمعة متوقع أن تهوي إلى نحو 30 درجة مئوية بسبب هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة.. هذا والله أعلم.
وأردف: خلال #مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية (الخماسين) والتي من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة؛ حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة# الغبار وهذا ما سنشاهده في النصف الثاني من الأسبوع القادم.حالة الطقس الأرصاد