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بينهم سيدة.. سقوط عصابة "دولاب المخدرات" في الغربية

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بينهم سيدة.. سقوط عصابة "دولاب المخدرات" في الغربية بينهم سيدة.. سقوط عصابة "دولاب المخدرات" في الغربية

مصراوي Masrawy

12:02 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط ربة منزل وعاطل كونا تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات في الغربية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص ربة منزل ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود؛ بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبحوزتهما 11 طربة لمخدر الحشيش– 92 قطعة لمخدر الحشيش– 69 لفافة لمخدر البانجو – كمية من الأقراص لمخدر الأبتريل – كمية من الأقراص لمخدر التامول - كمية من الأقراص يشتبه في كونها مؤثر على الحالة النفسية والعصبية – ميزان حساس – مبلغ مالي - 8 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما لترويج تجارتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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