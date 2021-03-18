أخبار عاجلة

رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مايكروسوفت" تختبر ميزة تجعل حاسوبك الشخصي "منصة ألعاب"

Print
"مايكروسوفت" تختبر ميزة تجعل حاسوبك الشخصي "منصة ألعاب" "مايكروسوفت" تختبر ميزة تجعل حاسوبك الشخصي "منصة ألعاب"
تحسين مشاهدة والتعامل مع أكثر من ألف لعبة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تختبر ميزة جديدة، ستتمكن من تحويل أي حاسوب شخصي أو محمول إلى "منصة ألعاب متكاملة".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزة الجديدة التي تختبر مايكروسوفت، ستتمكّن من جلب أحد أبرز تقنيات منصة الألعاب "إكس بوكس" إلى أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 10".

وأشار التقرير إلى أن "مايكروسوفت" تنوي أن تزوّد الحواسيب الشخصية العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" بميزة "أوتو إتش دي آر" الموجودة في منصات "إكس بوكس".

وستتمكّن تلك الميزة على "ويندوز" من تحسين مشاهدة والتعامل مع أكثر من ألف لعبة على الحواسيب الشخصية والمحمولة.

وستضيف تقنية "أوتو إتش دي آر" إلى الألعاب على "ويندوز" الذكاء المعلوماتي في الألوان والسطوع، ولكنه سيحتاج لشاشة متوافقة مع تلك التقنيات الفائقة ويمكنها تشغيل الصور بتقنيات "إتش دي".

شركة مايكروسوفت الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

شبكة عيون الإخبارية