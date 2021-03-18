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الطائف تشهد تنفيذ القصاص في "سوداني" قتل سعودياً.. "الداخلية": كبل يديه وقدميه بحبل وخنقه

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الطائف تشهد تنفيذ القصاص في "سوداني" قتل سعودياً.. "الداخلية": كبل يديه وقدميه بحبل وخنقه الطائف تشهد تنفيذ القصاص في "سوداني" قتل سعودياً.. "الداخلية": كبل يديه وقدميه بحبل وخنقه
البيان: حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

الطائف تشهد تنفيذ القصاص في

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً في جان سوداني أقدم على قتل مواطن سعودي، وذلك بتكبيل يديه وقدميه بحبل وخنقه، مما أدى إلى وفاته.
تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف ، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.
وقال تعالى : {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
أقدم / خالد الأمين محمد أحمد طه (سوادني الجنسية) على قتل حماد بن مرزوق بن سراج السفياني (سعودي الجنسية)، وذلك بتكبيل يديه وقدمية بحبل وخنقه، مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / خالد الأمين محمد أحمد طه ( سوداني الجنسية ) اليوم الخميس 5/ 8/ 1442هـ، بمدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.


والله الهادي إلى سواء السبيل.وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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