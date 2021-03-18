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شاهد.. طلاب جامعة أم القرى يؤدون الاختبارات النصفية حضورياً

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وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإبراز تطبيق "توكلنا" قبل الدخول

شاهد.. طلاب جامعة أم القرى يؤدون الاختبارات النصفية حضورياً

أدى طلاب جامعة أم القرى الاختبارات النصفية (حضورياً) للتيرم الثاني 2021 تحت تكثيف الإجراءات الاحترازية مع تطبيق البرتوكول الوقائي باتباع إرشادات وزارة الصحة وإبراز تطبيق "توكلنا" قبل الدخول لقاعة الاختبارات، ووجود الكاميرات الحرارية أمام كل بوابة واتباع اللوحات الإرشادية تحت إشراف إدارة السلامة.

ولم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس (كوفيد-19) خلال الاختبارات، فيما أكد المشرف العام على إدارة السلامة بجامعة أم القرى م. محمد زمزمي أن تسهيل الدخول والخروج لقاعة الاختبارات والحرص على صحة منسوبي وطلبة الجامعة مطلب أساسي، ويجب اتباع التعليمات بشكل دقيق؛ حفاظاً على صحة الجميع.

شاهد.. طلاب جامعة أم القرى يؤدون الاختبارات النصفية حضورياً

شاهد.. طلاب جامعة أم القرى يؤدون الاختبارات النصفية حضورياً

جامعة أم القرى الاختبارات النصفية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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