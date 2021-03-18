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"الصحة" تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبي منظمة التعاون الإسلامي

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"الصحة" تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبي منظمة التعاون الإسلامي "الصحة" تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبي منظمة التعاون الإسلامي
"العثيمين" ثمّن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في التصدي للجائحة

نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة اليوم، حملة لتطعيم منسوبي المنظمة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وثمن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، في التصدي لجائحة المستجد، والحرص الدائم على سلامة المواطنين وتقديم اللقاحات، مشيرا إلى أن ذلك يضاف إلى الدعم السخي والتسهيلات التي تحظى بها المنظمة للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها.

وقدم الأمين العام شكره لوزارة الصحة ومنسوبيها في محافظة جدة، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم الزميلات والزملاء في مقر الأمانة العامة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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