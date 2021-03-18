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بالصور.. فحص وتحصين العجول السودانية بمحجر أرض الخير في جنوب سيناء

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بالصور.. فحص وتحصين العجول السودانية بمحجر أرض الخير في جنوب سيناء بالصور.. فحص وتحصين العجول السودانية بمحجر أرض الخير في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

11:59 ص الخميس 18 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبلت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، اليوم الخميس، قافلة معهد بحوث صحة الحيوان بمدينة طور سيناء، لاستكمال إجراءات الحجر والتحصين للعجول السودانية داخل محجر أرض الخير بمدينة الطور.

وجرى سحب عينات من العجول الواردة من السودان عبر ميناء الطور البحري، للتأكد من خلوها من الأمراض قبل ترحيلها إلى المجزر الآلي، لذبحها وشحنها إلى محافظات المختلفة.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري، إنه جرى تقديم كافة التسهيلات والدعم للقافلة لتحقيق الهدف من تواجدها على أرض محافظة جنوب سيناء.

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