محافظ أسيوط يتفقد مدرسة ووحدة طب الأسرة بعرب مطير

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أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخمس، يرافقه اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وحدة طب أسرة عرب مطير بمدينة الفتح وأعمال مشروع مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب.\

وتفقد المحافظ، وحدة طب أسرة عرب مطير بالفتح والتي أقيمت على مساحة 400 متر من إجمالي المساحة الكلية للأرض التي تبلغ 1545 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و316 ألف جنيه، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط.

وقال محافظ أسيوط إنه يجري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وهاني علي نائب رئيس حي غرب أسيوط.