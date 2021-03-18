أخبار عاجلة

رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الزراعة: اعتماد 703 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي لإحياء البتلو

Print
وزير الزراعة: اعتماد 703 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي لإحياء البتلو وزير الزراعة: اعتماد 703 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي لإحياء البتلو

مصراوي Masrawy

11:57 ص الخميس 18 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتماد مبلغ 703 ملايين جنيه لأكثر من 5 آلاف مستفيد من صغار المربين لشراء 47 ألف رأس ماشية؛ ليصبح إجمالي ما تم تمويله لمشروع البتلو حتى الآن حوالي 4 مليارات جنيه لأكثر من 25 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 272 ألف رأس ماشية.

وأضاف "القصير"، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح بدعم البتلو تم التنسيق مع البنك المركزي على زيادة المبلغ المخصص لتمويل المشروع بمليار جنيه إضافية.

من ناحيته كلف مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كافة أوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

وقال الصياد، إن المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو اللحوم الحمراء.

وأوضح نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن ثبات واستقرار أسعار رؤوس المواشي الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفي ظل الظروف الراهنة كان دافعا قويا ومشجعا للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للاستفادة من المشروع القومي للبتلو.

وفي ذات السياق أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن إجمالي ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومي للبتلو خلال العام الماضي 2020 وحتى الآن يمثل ما يزيد عن 78% من جملة ما تم صرفه وتمويله خلال الفترة من 2017 وحتى الآن الأمر الذي يؤكد على تحقيق الأهداف المرجوة منه.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​"عدم تجاوز الحصص".. كيف أثر ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا على مقررات التموين؟

​​"عدم تجاوز الحصص".. كيف أثر ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا على مقررات التموين؟

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

شبكة عيون الإخبارية