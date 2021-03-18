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بينها منح كمال عامر رتبة فريق فخري.. يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة

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بينها منح كمال عامر رتبة فريق فخري.. السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة بينها منح كمال عامر رتبة فريق فخري.. يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة

مصراوي Masrawy

11:43 ص الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، عددًا من القرارات الجمهورية أصدرها الرئيس عبدالفتاح .

وأصدر الرئيس القرار رقم 85 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج إعادة تأهيل المصرف بين جمهورية العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 83 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض ناحية منفلوط- محافظة أسيوط، لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.

كما نشرت الجريدة قرار الرئيس رقم 84 لسنة 2021 بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية - ناحية محافظة الأقصر الواردة بالمسلسل رقم "7" من الجدول المبين بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013.

ونشرت الجريدة أيضا القرار رقم 85 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - بناحية محافظة قنا لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة نجع حمادي الجديدة".

كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2021 بمنح اسم المرحوم اللواء أركان حرب كمال أحمد أحمد عامر رتبة الفريق الفخري ووشاح النيل.​

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