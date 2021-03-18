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الإسكان والتنمية المحلية تناقشان مسودة الصيغة النهائية لاشتراطات البناء الجديدة

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الإسكان والتنمية المحلية تناقشان مسودة الصيغة النهائية لاشتراطات البناء الجديدة الإسكان والتنمية المحلية تناقشان مسودة الصيغة النهائية لاشتراطات البناء الجديدة

مصراوي Masrawy

11:12 ص الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مطولا لمناقشة مسودة الصيغة النهائية للاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، والتي تم اعتماد صيغتها المبدئية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم مناقشة الملاحظات التي أفرزتها جلسات الحوار مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، والحوار المجتمعي، حول الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية.

وأكد على أن الدولة تهدف لضبط العمران، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، تهدف لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري، والالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويوفر لهم بيئة صحية.​

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