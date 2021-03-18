"السلمي" يدشن 8 مبادرات جديدة لوكالة جامعة الملك خالد بأبها

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رعى رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء الثلاثاء، حفل تدشين نادي منسوبي الجامعة بحلته الجديدة، والصالة الرياضية، و6 مبادرات أخرى لوكالة الجامعة، ونفّذت المبادرات الـ8 الإدارة العامة للمرافق.

وتجول رئيس الجامعة في النادي والصالة الرياضية ومقرات المبادرات التي نفّذتها الإدارة العامة للمرافق، واطلع على الهوية الجديدة والأنظمة الإلكترونية وغرفة العمليات التي تم تدشينها، كما أشاد بالجهود المبذولة من وكالة الجامعة وعمادة الموارد البشرية والجهات والإدارات التابعة للوكالة.

وأوضح وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حامد البحيري "أن تدشين الحزمة الأولى من مبادرات وكالة الجامعة المشتملة على 8 مبادرات نوعية؛ يأتي كإحدى خطوات تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية المتمثلة في تحسين جودة الحياة الجامعية وتطوير القدرات البشرية لمنسوبي الجامعة، وكذلك تحقيق التميز المؤسسي، ويأتي ذلك التزامًا من الجامعة -ممثلة في وكالتها والإدارات والعمادات المرتبطة بها- بتحقيق أفضل الممارسات والمبادرات من أجل تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها بمتابعة وتوجيه مباشر من رئيس الجامعة".

جامعة الملك خالد