أخبار عاجلة

رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السلمي" يدشن 8 مبادرات جديدة لوكالة جامعة الملك خالد بأبها

Print

رعى رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء الثلاثاء، حفل تدشين نادي منسوبي الجامعة بحلته الجديدة، والصالة الرياضية، و6 مبادرات أخرى لوكالة الجامعة، ونفّذت المبادرات الـ8 الإدارة العامة للمرافق.

وتجول رئيس الجامعة في النادي والصالة الرياضية ومقرات المبادرات التي نفّذتها الإدارة العامة للمرافق، واطلع على الهوية الجديدة والأنظمة الإلكترونية وغرفة العمليات التي تم تدشينها، كما أشاد بالجهود المبذولة من وكالة الجامعة وعمادة الموارد البشرية والجهات والإدارات التابعة للوكالة.

وأوضح وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حامد البحيري "أن تدشين الحزمة الأولى من مبادرات وكالة الجامعة المشتملة على 8 مبادرات نوعية؛ يأتي كإحدى خطوات تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية المتمثلة في تحسين جودة الحياة الجامعية وتطوير القدرات البشرية لمنسوبي الجامعة، وكذلك تحقيق التميز المؤسسي، ويأتي ذلك التزامًا من الجامعة -ممثلة في وكالتها والإدارات والعمادات المرتبطة بها- بتحقيق أفضل الممارسات والمبادرات من أجل تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها بمتابعة وتوجيه مباشر من رئيس الجامعة".

جامعة الملك خالد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

شبكة عيون الإخبارية