سقطت عليه ماسورة.. مصرع عامل أثناء حفر بئر مياه في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه اليوم الخميس، إثر سقوط ماسورة حديدية على رأسه أثناء حفر بئر مياه بصحراء جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مركز شرطة جرجا إخطارًا بوفاة أحد الأشخاص بقطعة أرض بالظهير الصحراوي، وتبين أنه أثناء حفر شخص يدعى "محمد. ع" 20 عامًا عامل ويقيم الجيزة بئر ارتوازي بقطعة أرض ملك "صلاح. م" 58 عامًا مزارع سقطت عليه ماسورة حديدية ما نتج عنه وفاته.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي، أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.