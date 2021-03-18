مطار القاهرة: ضبط راكب أخفى 277 ألف ريال على جسده

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، راكبا حاول تهريب كمية من النقد الأجنبي على جسده بالمخالفة لقوانين حيازة العملة داخل الدائرة الجمركية، وذلك أثناء وصوله من السعودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من الدمام، اشتبه عماد سيد مأمور الجمرك في الراكب، والذي أنكر حوزته لأي أموال أو أشياء تستحق الرسوم.

وكلف وائل إمبابي مدير الحركة، تامر عبدالله ووليد صبري مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ثم تفتيشه ذاتيا، وتم ضبط 277 ألفا و500 ريال سعودي، داخل حقيبة صغيرة خبأها الراكب على جسده أسفل ملابسه.

وأمر صبحي ربيع مدير الجمرك بمنح الراكب مسموحه القانوني وقدره حوالي 37 ألف ريال، وهو ما يوازي 10 آلاف دولار المصرح بهم، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بالباقي، وذلك بعد العر​ض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.​