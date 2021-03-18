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"سعود الطبية" تؤكد أهمية الأخصائي الاجتماعي في المجال الصحي

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"سعود الطبية" تؤكد أهمية الأخصائي الاجتماعي في المجال الصحي "سعود الطبية" تؤكد أهمية الأخصائي الاجتماعي في المجال الصحي
تزامناً مع اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية.. "والصايغ": دورهم الوقائي مهم جداً

أكدت مدينة الملك سعود الطبية وتزامناً مع اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بأن رسالة الأخصائي الاجتماعي تقوم على الرقي بالمجتمع والحد من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها، وتمنعه من التطور والتقدم، وتحقيق العدالة لجميع الفئات المهمشة التي تعيش ضمن هذا المجتمع، ومساعدتهم على الحصول على حقوقهم المختلفة، وتوفير لهم كل ما يلزمهم من الخدمات الاجتماعية الخاصة في مجال الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية وغيرها من المجالات بالإضافة إلى تطوير وتنمية المختلفة التي يقوم عليها دور الأخصائي الاجتماعي بما يتناسب مع تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية.

وأوضحت رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بالمدينة نورة الصايغ أن للأخصائي الاجتماعي العديد من الأدوار؛ ومن أبرزها الدور الوقائي، حيث يقوم هذا الدور على اتخاذ الأخصائي الاجتماعي جميع التدابير الوقائية اللازمة، للحدّ من انتشار المعضلة الاجتماعية التي يعمل ضمن مجالاتها والدور التنموي، ويتمثل عمل الأخصائي الاجتماعي هنا على تطوير القدرات والمهارات الفردية للفئات التي يعمل معها، والتي تساعد في فتح مجالات عدة أمامهم للعمل والتطور والنجاح، وأيضاً الدور العلاجي، بحيث يعمل الأخصائي الاجتماعي على تخليص الحالة التي يعمل معها من المشكلات الاجتماعية أو النفسية التي يعاني منها أو المساعدة في تعلم تقبلها وكيفية التعامل معها كما هو الحل في حالات الإعاقة الجسدية، والتي تشكل الحاجز الأساسي على منع تحقيق الدور التنموي.

ونوهت "الصايغ" إلى أن الخدمة الاجتماعية تحظى باهتمام وعناية إدارة المدينة لتطوير العمل الاجتماعي في المجال الصحي.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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