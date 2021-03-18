اشتراه شخص بـ35 دولاراً في الماضي.. بيع إناء نادر بـ722 ألف دولار

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يعود للقرن الـ15 في زمن سلالة مينغ حاكمة الصين

تم بيع إناء خزفي صيني نادر، يعود للقرن الخامس عشر، في ساحة إحدى منازل ولاية كونيكتيكت الأمريكية بمبلغ 35 دولاراً، قبل أن يعاد بيعه لأحد محبي التحف مقابل 722 ألف دولار في مزاد علني، أقيم يوم الأربعاء، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

ويعتبر الإناء الصغير، أبيض اللون، والمزين برسومات زرقاء من الزهور والأشكال الأخرى، واحداً من سبع قطع مماثلة معروفة في العالم.

وباعت شركة "سوثبيز" الأمريكية للمزادات الإناء بين مجموعة أعمال فنية صينية، ضمن فعاليات ما يعرف باسم أسبوع آسيا.

وقدرت "سوثبيز" قيمة القطعة الأثرية بمبلغ يتراوح ما بين 300 ألف ونصف مليون دولار أمريكي.

واستقطب مزاد الأربعاء 15 عرضا لشراء الإناء، بدأت من 200 ألف دولار أمريكي، وانتهت عند عرض بقيمة 580 ألف دولار تقدم به شخص شارك بالمزايدة عبر الهاتف.

وبلغ سعر الشراء الرسمي، بما يشمل الرسوم المرتبطة بالصفقة، 721800 دولار أمريكي.

وكان أحد محبي التحف قد لفتت أنظاره قطعة من عهد سلالة مينغ التي كانت حاكمة في الصين، واعتقد أنها قد تكون قطعة مميزة، خلال بحثه في ساحة لبيع القطع المستخدمة، عام 2020.

وتواصل المشتري لاحقا مع دار سوثبيز للمزادات، وزودها بمعلومات وصور للقطعة، وطلب تقييمها.

"نتيجة اليوم لهذا الوعاء النادر (المزين) بالأزهار، والذي يعود للقرن الخامس عشر، تلخص قصص الاكتشاف المذهلة، التي تتم لمرة واحدة في العمر، والتي نحلم بها كمختصين بمجال الفن الصيني"، قالت سوثبيز في بيان.

وتمكنت سوثبيز من فحص القطعة والتوثق من أن تاريخها يعود إلى القرن الخامس عشر على أيدي خبرائها ومتخصصيها.

ويُعتقد أن تاريخ الإناء يعود إلى حقبة الإمبراطور يونفلي، وهو الحاكم الثالث من سلالة مينغ، وكان قد صنع خصيصا للبلاط، آنذاك.

ولا يزال أمر وصول الإناء إلى ساحة البيع في كونكتيكت لغزا مجهولا، ومن المحتمل أن يكون قد تم تناقله عبر أجيال من العائلة حتى وصل لمكانه الحالي.إناء خزفي صيني نادر