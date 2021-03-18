بعد 36 جريمة.. عصابة سرقة الدراجات النارية في قبضة أمن الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت اجهزة الأمن بمديرة أمن الدقهلية القبض على تشكيل عصابي وراء سرقة عدد كبير من الدراجات النارية بمركز شرطة المنصورة.

تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين "لأربعة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافوا بارتكابهم 36 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عملائهم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" سيئي النية، تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية واشرت النيابة التحقيق.