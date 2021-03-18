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بضائع أجنبية وهجرة غير شرعية.. أمن المنافذ يضبط 38 قضية متنوعة خلال يوم

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بضائع أجنبية وهجرة غير شرعية.. أمن المنافذ يضبط 38 قضية متنوعة خلال يوم بضائع أجنبية وهجرة غير شرعية.. أمن المنافذ يضبط 38 قضية متنوعة خلال يوم

مصراوي Masrawy

11:06 ص الخميس 18 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 3 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع.

وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية قضية، وفي مجال الأمن العام: 35 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، كما تم ضبط 1500 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم تنفيذ 212 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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