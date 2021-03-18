خلال فبراير.. موانئ المنطقة الشمالية تستقبل 188 سفينة

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش، سجلت خلال شهر فبراير الماضي حركة تداول بحمولات 2.853.622 طن كطاقة محققة و284.802 حاوية مكافئة من خلال استقبال 188 سفينة متنوعة.

وأشارت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 41 سفينة حاويات بطاقة محققة 413.802 طن و43.141 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة منها 8 رخام وواحدة حديد، و4 سفن صب سائل وسفينة ملح و2 ساحلي، فضلًا عن استقبال 24 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 95 سفينة حاويات و5 بضائع عامة بطاقة محققة 2.403.066 و241.661 حاوية مكافئة، فيما استقبل ميناء العريش البحري 7 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية.