وزيرة التجارة والصناعة تتفقد مصانع المنطقة الصناعية بالخانكة

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، المنطقة الصناعية بمدينة الخانكة، يرافقها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتضم المنطقة شركة لصناعة الزجاج، ومصنع لإنتاج المنظفات والمطهرات وإضافات الأعلاف في خطين إنتاج.

وكانت الوزيرة قد أعلنت في وقت سابق أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية، مؤكدةً أن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة.