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سقطت عليهما أسياخ الحديد.. مصرع تلميذ وإصابة شقيقه في سوهاج

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سقطت عليهما أسياخ الحديد.. مصرع تلميذ وإصابة شقيقه في سوهاج سقطت عليهما أسياخ الحديد.. مصرع تلميذ وإصابة شقيقه في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:48 ص الخميس 18 مارس 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم الخميس، إثر سقوط أسياخ من الحديد عليهما، بجرجا جنوبي سوهاج، وجرى إيداع المتوفي مشرحة المستشفى العام.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إخطارًا من مستشفى جرجا العام، بوصول كل من "يوسف. ر ع" 9 عامًا تلميذ جثة هامدة، وشقيقه "مالك" 5 أعوام مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد والدهما أنه أثناء لهو نجليه بجوار المنزل وقيام "نور الدين. ن" 28 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز العسيرات قائد سيارة نقل محملة بالأسياخ الحديدية بتفريغ حمولة السيارة أمام منزل تحت الإنشاء، سقطت بعض الأسياخ عليهما ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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