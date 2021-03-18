أخبار عاجلة

رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بن زايد غاضب من نتنياهو.. الإمارات تعلق تحضيرات مؤتمر بمشاركة إسرائيل

Print
بن زايد غاضب من نتنياهو.. الإمارات تعلق تحضيرات مؤتمر بمشاركة إسرائيل بن زايد غاضب من نتنياهو.. الإمارات تعلق تحضيرات مؤتمر بمشاركة إسرائيل

مصراوي Masrawy

10:50 ص الخميس 18 مارس 2021

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الإمارت علقت الترتيبات لمؤتمر دبلوماسي كان مقررا عقده في أبريل بمشاركة إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يعقد المؤتمر بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وممثلين عن الولايات المتحدة، وقيادة الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد غاضب "مما فسره باستغلال اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في حملة نتنياهو الانتخابية"، بعدما تحدث نتنياهو في خطاباته الانتخابية عن مبلغ "بعشرات المليارات من الدولارات" ستستثمره الإمارات في إسرائيل، وأنه حصل على تعهد من بن زايد بشأن استثمار فوري بقيمة عشر مليارات دولار.

وكتب أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أمس على تويتر: "من وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الهدف من (الاتفاقات الإبراهيمية) هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل وفي المنطقة بشكل أوسع".

وأضاف أن "الإمارات لن تكون جزءا من أي انتخابات داخلية في إسرائيل، الآن أو في المستقبل".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية