أخبار عاجلة

رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

موسكو تستضيف اليوم اجتماعًا دوليًا بشأن أفغانستان

Print
موسكو تستضيف اليوم اجتماعًا دوليًا بشأن أفغانستان موسكو تستضيف اليوم اجتماعًا دوليًا بشأن أفغانستان

مصراوي Masrawy

10:47 ص الخميس 18 مارس 2021

موسكو- (د ب أ):

تستضيف ، بحضور دول أخرى من بينها الولايات المتحدة والصين وباكستان ، اجتماعا، اليوم الخميس، بهدف إيجاد حل سلمي للصراع المستمر منذ فترة طويلة في أفغانستان.

ومن المتوقع أن يحضر وفد رسمي من كابول وحركة طالبان المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وتجري طالبان مفاوضات سلام مع ممثلي الأفغانية في قطر منذ سبتمبر الماضي، إلا أن المحادثات توقفت مؤخرا.

وتشهد أفغانستان صراعا منذ أكثر من 19 عاما.

ونظمت روسيا مؤتمرات بشأن أفغانستان من قبل وحضرها ممثلون عن طالبان وسياسيون معارضون أفغان، لكن لم يحضر ممثلون عن الحكومة.

وتقول موسكو إن الهدف هذه المرة هو بناء الثقة.

ومن المقرر أن تستضيف تركيا اجتماعا آخر في أبريل المقبل بهدف إبرام اتفاق سلام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

شبكة عيون الإخبارية