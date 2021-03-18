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"البليهد" تمد مستشفى شقراء بعدة أجهزة تقنية متخصصة للعيون

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قدمت مؤسسة الشيخ عمر بن سعود البليهد الخيرية لمستشفى شقراء العام، أجهزة ذات تقنيات حديثة بقيمة ٩٠٠ ألف ريال، ضمن الشراكة المجتمعية التي تقدّمها المؤسسة خلال مسيرتها التكافلية.

وشملت مساهمة المؤسسة تقديم عدد من الأجهزة المتخصصة في العيون، أهمها جهاز فحص مركز البصر وعصب العين، وجهاز ليزر متخصص في شبكية العين، وجهاز ليزر لعلاج الأزرق وتنظيف عدسة العين، إضافة إلى جهاز فحص المجال البصري، جهاز فيكو لإزالة الماء الأبيض.

وتهدف المؤسسة من هذا الدعم إلى تطوير عيادة العيون بالمستشفى، لأجل أن تسهم في إجراء عدد من العمليات النوعية للمرة الأولى بالمستشفى، وتخفيف تحويل المرضى لمستشفيات الرياض، لتخفف عنهم تكبد المشقة وعناء السفر.

من جانبه وجّه استشاري العيون بالمستشفى الاستشاري محمد التركي الشكر للشيخ عمر بن سعود البليهد، على تبرعه لعيادة العيون في مستشفى شقراء العام بأحدث الأجهزة التي أحدثت نقلة نوعية في الخدمة المقدمة للمراجعين؛ مما جعل العيادة مرجعًا لأغلب المحافظات والمدن المحيطة بالمستشفى.

وأضاف "التركي": قامت عيادة العيون بالمستشفى بعلاج وتشخيص ١٠٠ مراجع خلال الشهر الماضي فقط، إضافة إلى الاستمرارية في إجراء عمليات إزالة الماء الأبيض بالمستشفى.

وتابع: نتطلع لمزيد من التطور والتقدم من خلال الشراكة المجتمعية بين مديرية الشؤون الصحية بالرياض ممثلة في المدير العام الدكتور حسن الشهراني، والمساعد العلاجي الدكتور علي الجمعة، ومدير إدارة صحة العين الدكتورة منيرة الدوسري، وجمعية البليهد الخيرية؛ حتى تصبح عيادة العيون مركزًا مرجعيًّا تُخفف على الناس عناء السفر للمدن الكبيرة.

مستشفى شقراء العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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