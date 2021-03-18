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مدير "الشؤون الإسلامية" بالمدينة يتفقد مساجد مهد الذهب

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مدير "الشؤون الإسلامية" بالمدينة يتفقد مساجد مهد الذهب مدير "الشؤون الإسلامية" بالمدينة يتفقد مساجد مهد الذهب
شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية المصلين

مدير

واصل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي، جولاته التفقدية للمساجد بالمنطقة صباح اليوم.

وزار العتيبي محافظة المهد، والْتقى مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة إبراهيم بن عوض الله المطيري ثم موظفي الإدارة ومراقبي المحافظة، واستمع إلى ملاحظاتهم عن المساجد وأمور الدعوة والإرشاد، وحثهم على مواصلة الجهود من أجل العناية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله خاصة في هذه الظروف مع جائحة كورونا ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للمصلين من لبس الكمامات واستخدام السجادة الشخصي أثناء الصلاة؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتجوّل على مساجد المحافظة؛ للوقوف عن كثب على احتياجاتها، ثم الْتقى محافظ المنطقة مبارك بن عطالله المورقي، وشكره على جهوده المباركة وتعاونه مع فرع الشؤون الإسلامية تجاه بيوت الله والدعوة إليه، كما الْتقى في مكتب المحافظ العقيد عبدالرحمن بن مسفر السحيمي، مدير شرطة المهد، ومدير التعليم كامل الصحفي، ونائب مدير بلدية المهد خالد الشاطري.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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