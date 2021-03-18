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بعد 17 عاماً في الظلام.. المليارات من حشرات نادرة تستعد لغزو أمريكا

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بعد 17 عاماً في الظلام.. المليارات من حشرات نادرة تستعد لغزو أمريكا بعد 17 عاماً في الظلام.. المليارات من حشرات نادرة تستعد لغزو أمريكا
"السيكادا" ظلت تحت الأرض تأكل وتنمو ونهاية إبريل الوقت الأنسب لظهورها

بعد 17 عاماً في الظلام.. المليارات من حشرات نادرة تستعد لغزو أمريكا

تستعد العديد من المدن الأمريكية لظهور مليارات من حشرات السيكادا، في ظاهرة طبيعية نادرة، بعد أن أمضت سنوات تنمو في الظلام الدامس بشكل متزامن تماما.

وبحسب تقرير لشبكة NBC News الأمريكية، فقد مر 17 عاما، قبل أن تعود حشرات السيكادا المعروفة باسم Brood X، ومنذ ذلك الحين، كانت تلك الحشرات تحت الأرض تأكل وتنمو.

ومن المنتظر وفق "سبوتنيك عربي"، أن تظهر المليارات من الحشرات الطائرة بدءاً من أواخر أبريل أو أوائل مايو، بمجرد أن تصبح الأرض دافئة بدرجة كافية، وذلك عبر 12 ولاية أمريكية، من إلينوي في الغرب، وجورجيا بالجنوب، إلى نيويورك في الشمال الشرقي.

وتشق صغار السيكادا، التي يُطلَق عليها "الحوريات"، طريقها للخروج من الأرض وتنسلخ جلودها وتتحول إلى حشراتٍ بالغة، وسيكون أمامها بضعة أسابيع فقط في التزاوج، لتبدأ دورة الـ17 عاما من جديد.

ويوجد ستة أنواع من السيكادا الدورية بأمريكا الشمالية، وكلها في جنس ماجي-سيكادا؛ ثلاثة أنواع منها تعيش في دورةٍ مدتها 13 عاما، وثلاثة أنواع لمدة 17 عاماً.

يقول مات كاسون، الأستاذ المساعد بجامعة ويست فيرجينيا الأمريكية الذي يدرس حشرات السيكادا والفطريات التي تهاجمها: "إنها في الظلام، تتغذى على الجذور، وتعيش أفضل وقت في حياتها حتى يحين الوقت المناسب، وهذا عندما تقرِر أنه قد حان الوقت للصعود والعثور على شريك".

ويضم الظهور المُنتظَر هذا العام مجموعة من الأنواع الثلاثة التي يمتد عمرها إلى 17 عاماً وسمِيت باسم Brood X، لأنها كانت العاشرة في نظام تسمية تعسفي صمَّمه عالم الحشرات تشارلز ليستر مارلات في عام 1898.حشرات السيكادا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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