نصائح خبير لتعزيز منظومة المناعة في الربيع.. هذه أهمها

★ ★ ★ ★ ★

تعتمد على المحافظة على النظام الغذائي الجيد ومستوى الفيتامينات

كشف أخصائي أمراض باطنية عن طرق مساعدة الجسم صحيًّا فترة ما بين المواسم وتعزيز المناعة خاصة خلال فصل الربيع القريب.

وقال الدكتور أليكسي خوخريف، في حديث لراديو "سبوتنيك" إنه قبل كل شيء، يجب التأكد من أن الشخص لا يعاني من نقص فيتامين D، الذي يؤثر بصورة مباشرة في الاستجابة المناعية للجسم. لأنه كقاعدة عامة يكون مستوى هذا الفيتامين في الجسم منخفضًا في نهاية فصل الشتاء، ويجب تعويض هذا النقص؛ ولكن في نفس الوقت يجب ألا ننسى أن ارتفاع مستواه لا يجلب أي فائدة للجسم؛ لذلك يجب أن يكون في المستوى المطلوب.

وتابع وفق "روسيا اليوم": "إذا اكتشفنا نقص هذا الفيتامين عند شخص ما، نبدأ بإطعامه بهذا الفيتامين خلال شهر؛ لأنه كقاعدة؛ فخلال هذه الفترة يرتفع مستواه إلى الحد المطلوب؛ ولكن إذا كان مستوى فيتامين D طبيعيًّا فلا حاجة لتزويده بهذا الفيتامين لأنه لن يحسن أي شيء".

ويضيف: كما أنه لا يمكن تعديل الوضع بمساعدة المكملات الغذائية البيولوجية أو محفزات ومنشطات المناعة.

ويقول: "مع الأسف، ما يباع تحت هذه الأسماء، غالبًا ما يكون أنواعًا من الأدوية. بالطبع هناك مكملات ذات فعالية جيدة فعلًا؛ ولكن هذه توصف للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، مثل التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية، التي تسبب ضعفًا حقيقيًّا في منظومة المناعة".

ووفقًا له، فأكثر الطرق فعالية في تحسين المناعة بسيطة للغاية: يجب التعرض للشمس أكثر فترة ممكنة، والنوم مدة كافية، واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

ويقول: "هناك وصفات قديمة قدم العالم؛ ولكنها لا تزال تعمل. فإذا كان الشخص ينام جيدًا ويتغذى صحيًّا ولا يعاني من زيادة في الوزن، ومستوى فيتامين D طبيعي؛ فهذا يعني أن كل شيء عنده على ما يرام، ولا يحتاج شيئًا".أخصائي أمراض باطنية المناعة