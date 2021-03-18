الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

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قفزت العقود الأمريكية الآجلة 1.3%

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1750.82 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس الجاري عند 1755.25 دولار.

فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1749.80 دولار للأونصة.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء: إن الاقتصاد الأمريكي على مسار تحقيق أسرع نمو في نحو 40 عامًا؛ بينما أكد مجددًا موقفه باتباع سياسة نقدية فائقة التيسير، في ظل ارتفاع متوقع -وإن كان مؤقتًا- في التضخم.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدًا وفق "روسيا اليوم".

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين؛ بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة ما يزيد على عام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.2% إلى 2599.75 دولارًا للأونصة؛ ليواصل ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ الثاني من مارس 2020، بعد أن خفضت الشركة الروسية "نورنيكل"، أكبر منتج للمعدن، توقعاتها للإنتاج.

بينما زادت الفضة 0.6% إلى 26.49 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1214.55 دولارًا للأونصة.