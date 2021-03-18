وزير الإسكان: الوراق الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمراني حضاري جديد ومخطط على أراضي جزيرة الوراق "مدينة الوراق الجديدة"، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقف التنفيذي للعمارات السكنية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمراني حضاري حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هي إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه في مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%.​