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إحباط محاولة تهريب تليفونات وساعات ذكية مع راكب قادم من دبي بمطار القاهرة

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إحباط محاولة تهريب تليفونات وساعات ذكية مع راكب قادم من دبي بمطار القاهرة إحباط محاولة تهريب تليفونات وساعات ذكية مع راكب قادم من دبي بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

10:49 ص الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، محاولة تهريب تليفونات محمولة وساعات ذكية، أخفاها راكب قادم من الإمارات داخل حقائب، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه أحمد حمدي الجوادي رئيس قسم الجمارك، في أحد الركاب، وبوضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة يوسف منشاوي مأمور الجمرك تلاحظ وجود أجسام تكرارية تشبه التليفونات والساعات، وكلف أحمد عاطف عبدالحميد مدير الحركة، محمد جمال فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وضبط معه 18 تليفونًا محمولا ماركة أيفون، و14 ساعة ماركة أبل ووتش، ومستلزمات أخرى خاصة بهم.

وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.​

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