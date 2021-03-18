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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في الندوة الافتراضية التي عقدت أمس تحت شعار "من أجل تحقيق التعاون والتضامن بين بلدان شمال أفريقيا للتنمية الشاملة وللتعايش الاجتماعي"، والتي نظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، وذلك في إطار عضوية مصر بمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية واستضافتها لمقر إقليم الشمال الأفريقي بالقاهرة.

ترأست الندوة الدكتورة نائلة الكريم المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية والحكم الرشيد ذلك بحضور محمد بودرا رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة و الطيب بكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وجان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية بإفريقيا وعدد من الخبراء وممثلين عن البلديات في مختلف بلدان شمال أفريقيا.

وألقى اللواء محمود شعراوي كلمة مسجلة، وجه خلالها التهنئة للمرأة المصرية والأفريقية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدًا بإطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عام 2021 عامًا للمرأة تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة.

وأعرب شعراوي، عن سعادته بالحديث خلال هذه الندوة الافتراضية المهمة التي تعزز التعاون الإقليمي بين دولنا العربية في الشمال الأفريقي من أجل إنشاء إطار إقليمي دافع للتنمية الشاملة وللتعايش الاجتماعي.

وأضاف: اقترب توقيع اتفاقية استضافة مصر لمقر الشمال الأفريقي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وهو المقر الذي يسعى لأن يكون دوما محفل للتعاون الإقليمي وداعما لرؤيتنا المشتركة من أجل النهوض بقارتنا الأفريقية وتعزيز التعاون بين دول الشمال و في نفس الوقت لتكون بوابة لنقل الخبرات لباقي شركائنا في أقاليم القارة المختلفة.

وأوضح شعراوي: مما لا شك فيه ان التعاون بين بلداننا سيسهم في تعزيز قدراتنا المشتركة في مواجهة تحديات المدن ، مؤكداً أن مدن القارة الإفريقية تستطيع معا ان تواجه العديد من المشكلات التي تعصف بها ومواجهة التحديات المتشابه وعلى رأسها في هذه المرحلة، جائحة كورونا- والتي نأمل من خلال دورات العمل المشترك كتلك التي تعقد أن نجد الحلول ونتبادل الخبرات لمواجه تلك التحديات.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن العديد من تلك التحديات التي تواجه مدننا الأفريقية تتشابه في جوهرها وبالتالي يمكن رصد حلول من نماذج النجاح التي حققتها بلداننا المختلفة، ومن خلال التضامن وتبادل الخبرات يمكن مواجهة تلك التحديات بشكل أيسر.

وأشار إلى أننا جميعا وفي مدننا الأفريقية نعاني من التكدس السكاني وانتشار العشوائيات ومشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية، بالإضافة إلى التعامل مع مشكلة المخلفات الصلبة وآثارها على البيئة وحياة الإنسان، والمشكلات الاجتماعية المرتبطة بسكان هذه المدن.

وأضاف شعراوي أن مصر لمواجهة تلك المشكلات، سعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة "مصر 2030" المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي حظيت بقبول دولي واسع النطاق، من أجل ضمان نمو اقتصادي شامل ومستدام ذو مردود إيجابي للمواطن.

وأكد وزير التنمية المحلية على سعي القيادة السياسية إلى تحقيق اللامركزية الإدارية وجعلها أحد أركان مثلث التطوير الإداري المصري، والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقه عن طريق دراسة نماذج اللامركزية المختلفة في القارة الأفريقية وعلى رأسهم النموذج المغربي والتونسي.

وأعرب شعراوي عن ثقته في أن تنجح تلك الندوة في وضع رؤية تعكس أهمية دور المدن الأفريقية، مشددا على لأن مصر لن تألوا جهداً ومن خلال عمل وزارة التنمية المحلية وكذلك من خلال عمل مقر منظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية بأفريقيا عن إقليم الشمال والذي تستضيفه القاهرة، في أن تضع كل خبراتها ومعارفها سواء في مواجهة العشوائيات أو في إطار تطوير الريف المصري، تلك المشروعات القومية العملاقة التي تضاف لإنشاء عاصمة إدارية جديدة وإعادة تنظيم البنية التحتية في كافة المجالات، كنموذج يمكن تقديمه وخبرة يمكن تبادلها مع باقي المدن الأفريقية.

وبحث المجتمعون العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فجاء على رأسها التنمية الحضرية وتطوير مدن ُمدمجة وقادرة على الصمود والاستدامة تستمع إلى أصوات المواطنين وتكون قادرة على الحد من العوامل التي يُمكن أن تؤدّي لعدم المساواة، و تمكين الجهات الفاعلة المحلية من الاستفادة من الحوار وتبادل الممارسات الجيدة ونقل المعرفة لدعم التنمية المحلية ومن ثم تقديم الفوائد والمنفعة للبلدان الأفريقية.​