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بالصور.. قافلة بيطرية مجانية لخدمة أهالي عزبة البرج في دمياط

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بالصور.. قافلة بيطرية مجانية لخدمة أهالي عزبة البرج في دمياط بالصور.. قافلة بيطرية مجانية لخدمة أهالي عزبة البرج في دمياط

مصراوي Masrawy

10:27 ص الخميس 18 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

نظمت مديرية الطب البيطري بدمياط، قافلة طبية مجانية في عزبة البرج، لخدمة أهالي المدينة والقرى المجاورة لها، بالاشتراك مع مستشفى بروك الخيري لعلاج الفصيلة الخيلية.

ونجحت القافلة في فحص حوالي ٢٠٠ رأس ماشية و٢٦٠ من الدواب والخيول، فضلًا عن أكثر من ٢٦٠٠ من الطيور الداجنة و٥٧ من الحيوانات الأليفة.

ولاقت القافلة اهتمامًا من أهالي قرى الشيخ ضرغام وطبل والخياطة، فضلًا عن سكان مدينة عزبة البرج، وجرى صرف الدواء للحالات من الصيدلية المرافقة للحملة بالمجان.

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