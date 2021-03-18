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البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

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البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

مصراوي Masrawy

10:15 ص الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هناك 79 منشأة كبرى حتى الآن تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

وفي هذا الصدد أعلنت وزيرة البيئة عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لـ 8 وحدات إنتاج كهرباء بمحطة غرب دمياط المركبة التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وتم ربط عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون)، والظروف المرجعية لـ 8 مداخن.

وأشارت إلى بذل الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، في إطار إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى

على مستوى الجمهورية.

وشددت على سعي الوزارة لتطبيق المعايير البيئية بكافة الأنشطة الصناعية التي تكفل استدامة هذه المشروعات وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أنه بهذا الربط فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة دمياط 3 منشآت بعدد 15 مدخنة.

كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 79 منشأة تمثل 368 مدخنة.​

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