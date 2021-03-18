أخبار عاجلة

مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ماكرون: فرنسا ستمر بفترة صعبة في مكافحة الوباء حتى منتصف أبريل

Print
ماكرون: فرنسا ستمر بفترة صعبة في مكافحة الوباء حتى منتصف أبريل ماكرون: فرنسا ستمر بفترة صعبة في مكافحة الوباء حتى منتصف أبريل
تسجيل أكثر من 4 ملايين حالة إصابة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء

ماكرون: فرنسا ستمر بفترة صعبة في مكافحة الوباء حتى منتصف أبريل

تَوقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تمر بلاده بما وصفها بـ"فترة صعبة" في مكافحة جائحة الفيروس التاجي، حتى منتصف شهر أبريل القادم.

وذكر عمدة بلدية بواسي، كارل أوليف، في تصريح للقناة التلفزيونية "BFM"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفصَحَ أثناء زيارته لمستشفى محلي في سان جيرمان أونلي، عن رأي مفاده أن فرنسا ستمر بفترة صعبة في مكافحة الوباء حتى منتصف أبريل.

وقال المسؤول المحلي إن الرئيس الفرنسي يعوّل على تدابير إضافية لاحتواء الوباء، تطبق فقط محليًّا، بالارتباط مع الوضع السائد، وفي نفس الوقت لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إعادة العزلة الذاتية للمواطنين.

ونقلت صحيفة "Les Echos" عن مصادر في الفرنسية أن خيار فرض العزلة الذاتية في عطلات نهاية الأسبوع؛ لها الأولوية حاليًا في منطقة "Ile-de-France" وشمال "Haute-de-France"؛ حيث تم تسجيل 425 و364 حالة إصابة على التوالي بالعدوى لكل 100 ألف نسمة؛ وذلك بالإشارة إلى أن هذا العدد من الإصابات يفوق متوسط المعدل في البلاد وهو 243.

يشار إلى أنه تم فرض قيود مماثلة، بالإضافة إلى حظر التجول بالفعل في نيس وعدد من المدن الأخرى بمقاطعة ألب البحرية، وكذلك في دونكيرك ومقاطعة باس دو كاليه في شمال البلاد.

ومن المتوقع الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس يشارك فيه رئيس الوزراء جان كاستكس ووزير الصحة أوليفييه فيران، وستدخل حيز التنفيذ نهاية هذا الأسبوع.

وترصد آخر البيانات الصادرة عن السلطات، تسجيل أكثر من 4 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء في فرنسا؛ فيما فاق عدد ضحايا الوباء 91 ألف شخص.

وكانت حملة التطعيم في فرنسا قد بدأت منذ نهاية ديسمبر 2020، وجرى حتى الآن تطعيم 5.5 ملايين من سكان البلاد ضد ، من بينهم 2.3 مليون تلقوا بالفعل جرعتين من اللقاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

ملغوم بالثلث المعطل.. "الحريري" يرفض مقترح "عون" لتشكيل الحكومة

ملغوم بالثلث المعطل.. "الحريري" يرفض مقترح "عون" لتشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية