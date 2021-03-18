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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

مصراوي Masrawy

10:01 ص الخميس 18 مارس 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي أمام قرية بني قرة بالقوصية في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى تصادم سيارة ملاكي رقم"2486 ي م د" مع سيارة ربع نقل "2185 ي ص أ"، ما أسفر عن إصابة "بهاء الدين.غ.أ" 24 عامًا، و"عبدالعزيز.ح.ع" 27 عامًا، و"ولاء.ح.ع"35 عامًا، و"فاطمة.ا.ح"40 عامًا، و"محمد.ر.ع"47 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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