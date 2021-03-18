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لحل أزمة التكدس المروري.. محافظ القليوبية يتفقد منطقة مزلقانات قليوب

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لحل أزمة التكدس المروري.. محافظ القليوبية يتفقد منطقة مزلقانات قليوب لحل أزمة التكدس المروري.. محافظ القليوبية يتفقد منطقة مزلقانات قليوب

مصراوي Masrawy

09:54 ص الخميس 18 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، منطقة مزلقانات قليوب "عرب العراقي، ومركز قليوب، روزاليوسف" لبحث مشكلة التكدس المروري بهذه المزلقانات.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مزلقان عرب العراقي وهو مزلقان مطور يربط شرق مدينة قليوب بغربها، تبعها بتفقد مزلقان المركز وروزاليوسف.

وأكد المحافظ أنه جاري التنسيق مع المهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، لوضع مقترح تطوير وإنشاء كوبري مروري للسيارات، واختتم الجولة بتفقد ميدان صنافير بقليوب.

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