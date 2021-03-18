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مقتل فنانة سورية في ظروف غامضة بهولندا.. ونجوم ينعونها

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مقتل فنانة سورية في ظروف غامضة بهولندا.. ونجوم ينعونها مقتل فنانة سورية في ظروف غامضة بهولندا.. ونجوم ينعونها
تعرضت لطعنات حادة فارقت الحياة على إثرها.. الشرطة تحقق

مقتل فنانة سورية في ظروف غامضة بهولندا.. ونجوم ينعونها

قُتلت الممثلة والفنانة التشكيلية السورية رائفة الرز في هولندا، جراء تعرضها لطعنات حادة فارقت الحياة على إثرها.

وذكرت تقارير إخبارية أنه لم يتوفر الكثير من التفاصيل بشأن جريمة مقتل الفنانة السورية داخل شقتها؛ علمًا بأن الشرطة الهولندية تُجري حاليًا تحقيقات في الجريمة.

ونعى عدد من نجوم الفن في سوريا الفنانة الراحلة، ومن بينهم أمل عرفة، التي كانت زميلة رائفة في الدراسة قبل عقود.

وكتبت "عرفة" على حسابها الرسمي في "إنستغرام": "يا وجع قلبي.. رحتي لآخر الدنيا مشان أمان ابنك.. السنة الماضية إجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك، ما كنت عرفانة إننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة! الله ياخد لك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي ع الشام (...)".

وكتبت الفنانة يارا صبري على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام": "رائفة الرز ممثلة المسرح الجميلة، التي عاشت في الظل وظُلمت حتى في فرصها القليلة في التلفزيون، رائفة الطيبة اللطيفة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق... ودّعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها في ظروف غامضة حتى الآن".

رائفة الرز ممثلة مسرح في سوريا، عُرفت فنيًّا باسم "رائفة أحمد".. كانت قد وصلت إلى هولندا، قبل سنوات؛ حيث قدّمت طلب لجوء، وطلبت لاحقًا الحصول على الجنسية الهولندية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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