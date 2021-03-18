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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بترقية اسم كمال عامر ومنحه وشاح النيل

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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بترقية اسم كمال عامر ومنحه وشاح النيل الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بترقية اسم كمال عامر ومنحه وشاح النيل

مصراوي Masrawy

08:28 ص الخميس 18 مارس 2021

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح رقم 90 لسنة 2021 بترقية اسم الراحل كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخرى، ومنحه وشاح النيل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : لقد فقدت اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته".

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