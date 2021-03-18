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واشنطن: قوات الخدمة السرية تعتقل شخصا بتهمة حيازة أسلحة قرب منزل نائبة الرئيس الأمريكي

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واشنطن: قوات الخدمة السرية تعتقل شخصا بتهمة حيازة أسلحة قرب منزل نائبة الرئيس الأمريكي واشنطن: قوات الخدمة السرية تعتقل شخصا بتهمة حيازة أسلحة قرب منزل نائبة الرئيس الأمريكي

مصراوي Masrawy

08:30 ص الخميس 18 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت قوات الخدمة السرية المخصصة للحماية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على شخص من مدينة (سان أنطونيو) بولاية تكساس، قرب موقع السكن الرسمي الخاص بنائبة الرئيس "كامالا هاريس".

وذكرت الخدمة السرية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية الفضائية اليوم الخميس، أن عناصرها بالزي الرسمي اعتقلوا "بول موري" البالغ من العمر 31 عاما، بتهم متعلقة بحيازة الأسلحة في الشارع الواقع قرب مجمع حكومي يتضمن موقع إقامة "هاريس" ومرصد البحرية الأمريكية.

وأكدت شرطة العاصمة واشنطن اعتقال الشخص وتوجيه التهم بحقه.​

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