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السديس يتفقد الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي الشريف

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أكد أن الدولة تبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة وسلامة قاصديه

السديس يتفقد الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي الشريف

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجولة ميدانية في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وقد أطلع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، القائمين بها أبناء الوكالة للحفاظ على سلامة زوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله، وكذلك الخدمات المقدمة للزوار والمصلين.

وقد أكد خلال الجولة أن دولتنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان -حفظهم الله- يبذلون الغالي والنفيس للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ داعيًا الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه.

السديس يتفقد الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي الشريف

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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