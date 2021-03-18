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تونس تسجل 766 إصابة جديدة و645 حالة بمصر و6 إصابات بالصين

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تونس تسجل 766 إصابة جديدة و645 حالة بمصر و6 إصابات بالصين تونس تسجل 766 إصابة جديدة و645 حالة بمصر و6 إصابات بالصين
خلال الـ24 ساعة الماضية

تونس تسجل 766 إصابة جديدة و645 حالة بمصر و6 إصابات بالصين

سجلت تونس 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قد بلغ 243 ألفًا و439 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و463 وفاة.

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سجلت مصر 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 47 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهدفي بيان له أمس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 192840 إصابة من ضمنهم 148424 حالة تم شفاؤها، و11431 حالة وفاة.

الصين:

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 6 إصابات جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحة في الصين في بيان أن جميع الحالات الجديدة كانت وافدة من الخارج؛ مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 90066 حالة؛ في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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