"طقس الخميس": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية ومكة والمدينة

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تشمل تأثيراتها الحدود الشمالية والجوف

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعه 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس