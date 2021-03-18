يبدأ السبت فلكيا.. لماذا لا يتساوى طول النهار والليل خلال فصل الربيع؟

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

يبدأ السبت المقبل الموافق 20 مارس2021، بداية الاعتدال الربيعي ونهاية فصل الشتاء، "فلكيا" وبداية فصل الربيع الذي سيستمر 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة.

وكشف المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة ولكن هذا لا يحدث تماما لسببين:

السبب الأول:

أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة.

السبب الثاني:

هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الأفق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.

جدير بالذكر، أن الاعتدال في شهر مارس يمثل بداية الخريف بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية (جنوب خط الاستواء) بينما يمثل في شهر سبتمبر بداية الربيع.