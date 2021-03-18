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بسبب كورونا.. "الإياتا": تأجيل الاجتماع السنوي لأكتوبر بدلا من يونيو

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بسبب كورونا.. "الإياتا": تأجيل الاجتماع السنوي لأكتوبر بدلا من يونيو بسبب كورونا.. "الإياتا": تأجيل الاجتماع السنوي لأكتوبر بدلا من يونيو

مصراوي Masrawy

05:30 ص الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

قرر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، تأجيل الاجتماع العام السنوي رقم 77، وكذلك القمة العالمية للنقل الجوي إلى أكتوبر المقبل بدلا من يونيو، وذلك بسبب جائحة كورونا في الوقت الجاري.

وقال "الإياتا" في بيان له: نعتقد أنه من الضروري بذل كل ما في وسعنا للارتقاء بصناعة النقل الجوي وتحقيق الأمان، وشركات الطيران يمكنها إعادة الرحلات للعالم مرة ثانية بأمان وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وصناعة النقل الجوي تمتلك المرونة والحفاظ على القيم التي لا تقدر بثمن.

وأضاف "الإياتا": تستضيف شركة JetBlue Airways الأمريكية الاجتماع في بوسطن بالولايات المتحدة خلال الفترة من 3 لـ 5 أكتوبر المقبل، بدلا من الفترة التي كانت مكررة في الفترة من 27 لـ 29 يونيو.

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