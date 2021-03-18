اتهام معلم بالتحرش بتلميذات مدرسة في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهم عامل عادي، وموظف بالمعاش، يقيمان بمنطقة العزبة الجديدة بمدينة كفر الشيخ، الأربعاء، معلم بالتحرش بطفلة كل منهما، من خلال ملامسة أماكن حساسة بجسديهما، ما أصابا الطفلتين بحالة نفسية سيئة.

التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم ثان شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من "السيد.ب.ع.م.ح"، 39 عامًا، عامل عادي، و"درويش.ب.غ"، موظف بالمعاش، ويقيمان بمنطقة العزبة الجديدة، يتهمان فيه المدعو "م.ي.ن"، مدرس، بالتحرش بطفلة الأول "شهد"، وبطفلة الثاني "هاجر" أثناء تلقيهما دروس التقوية في المدرسة التي يعمل بها.

وتبين من أقوالهما أن المعلم المشكو في حقه اعتاد التحرش بفتاة كل منهما، مرتكبًا معهما أفعال خادشة للحياء من خلال ملامسته أماكن حساسة بجسديهما، ومطالبته إياهما احيانًا بحسر ملابسهما، ما تسبب بحدوث ضررًا نفسيًا لكل فتاة منهما، جعلتهما ترفضان التوجه للمدرسة لتلقيهما دروس التقوية، فيما كشفا صاحبا البلاغ أن المعلم المشكو في حقه يعتاد فعل ذلك مع تلميذات أخريات.

القي القبض على المعلم بمعرفة مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وفق توجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وبمواجهته بما وجها إليه وليا الأمر من اتهامات تحرشه بفتاة كل منهما أنكر مببررًا بأنها إدعاءات على غير الحقيقة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 725 لسنة 2021 إداري قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.