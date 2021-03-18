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مناقشة تقارير حول 3 قوانين.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأحد والاثنين

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مناقشة تقارير حول 3 قوانين.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأحد والاثنين مناقشة تقارير حول 3 قوانين.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأحد والاثنين

مصراوي Masrawy

03:30 ص الخميس 18 مارس 2021

كتب- مصراوي:

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته البرلمانية يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المحالة من مجلس النواب إليه في ضوء الاختصاصات المكفولة له بموجب الدستور والقانون رقم 141 لسنة 2020.

ويناقش المجلس 3 تقارير برلمانية على مدار يومي انعقاده وهم:

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث"

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن الأحكام الخاصة بالقطن.

وتعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة اجتماعاتها عقب انتهاء الجلسات البرلمانية.

ويشهد المجلس لأول مرة منذ انعقاده مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة المقرر إحالتها مرة أخرى لمجلس النواب بعد إبداء الرأي حولها.

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مصراوي Masrawy

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