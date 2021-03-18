مصدر بالتعليم: تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلم في قانون العقوبات

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديم مقترح من الوزارة بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين.

وقال المصدر، لمصراوي، إن المقترح يتضمن إضافة تعديل على المادة 241 مكررا من مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبات على كل من تعدى بالايذاء البدني على أعضاء هيئة التدريس أثناء عمله أو بسببه.

وأشار المصدر، إلى أن التعديل يتضمن مساواة الاعتداء على المعلم بالاعتداء على القضاة أو رجال الشرطة، مضيفا أن القانون تم تقديمه لمجلس الوزراء، ومن ثم سيتم إحالته لمجلس النواب للمراجعة والموافقة عليه.

كانت تعرضت مديرة مدرسة أرض اللواء التجريبية التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، لمحاولة اعتداء من قبل أحد أولياء الأمور بسبب المصروفات.