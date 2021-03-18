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دراسة: كبار السن أكثر عرضة للإصابة مجددا بفيروس كورونا

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دراسة: كبار السن أكثر عرضة للإصابة مجددا بفيروس كورونا دراسة: كبار السن أكثر عرضة للإصابة مجددا بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

02:44 ص الخميس 18 مارس 2021

كوبنهاجن - (د ب أ):

رجحت دراسة دنماركية نُشرت الأربعاء في مجلة لانسيت الطبية أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا تتشكل لديهم حماية من الإصابة مجددا بالفيروس، إلا أنها أشارت إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى.

وأوضحت الدراسة أن تلك الفئة العمرية تتمتع بنسبة حماية من تكرار الإصابة تصل إلى 47%، مقارنة بنسبة 80% لدى الشباب.

واستندت الدراسة إلى نتائج الاختبارات التي أجريت لأشخاص خضعوا للفحص خلال الموجتين الأولى والثانية من العدوى في الدنمارك في عام 2020 ، وارتكزت على السلالة الأصلية للفيروس.

وقال المعد المشارك للدراسة، ستين إثيلبيرج مع معهد سيروم الدنماركي: "تؤكد دراستنا ما يرجحه عدد من الأشخاص وهو أن عودة الإصابة بكوفيد 19، أمر نادر الحدوث لدى الأشخاص الأصغر سنا والأصحاء، لكن كبار السن أكثر عرضة للإصابة به مرة أخرى".

وتم تصنيف البحث على أنه أول دراسة واسعة النطاق من نوعها.

وقام الباحثون بتحليل البيانات التي تم جمعها كجزء من الاستراتيجية الوطنية لفحص كوفيد 19 في الدنمارك ، حيث تم فحص أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 8ر5 مليون شخص في عام 2020.

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