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سلوفاكيا تمدد حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا حتى 28 أبريل

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سلوفاكيا تمدد حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا حتى 28 أبريل سلوفاكيا تمدد حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا حتى 28 أبريل

مصراوي Masrawy

02:23 ص الخميس 18 مارس 2021

براتيسلافا - (د ب أ):

مددت السلوفاكية حالة الطوارئ المفروضة منذ أول أكتوبر بسبب جائحة كورونا ، وحظرت رحلات التنزه في الخارج.

وستظل حالة الطوارئ، التي كان من المفترض أن تنتهي غدا الجمعة، سارية لمدة 40 يوما حتى 28 أبريل.

واتهمت المعارضة الائتلاف الحاكم ،المكون من أربعة أحزاب بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي المحافظ إيجور ماتوفيتش ، بإساءة استخدام قانون الطوارئ لحظر الاحتجاجات.

وتسجل سلوفاكيا منذ أسابيع وفيات مرتبطة بكورونا أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا، بناء على نسبة الوفيات إلى عدد السكان.​

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مصراوي Masrawy

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